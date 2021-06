Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Suhl-Friedberg

Hirschbach (ots)

Die Fahrerin eines PKW Ford befuhr am 01.06.2021 gegen 10:25 Uhr den Friedberg von Hirschbach kommend in Richtung Suhl. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Friedberg wechselte die Ford-Fahrerin den Fahrstreifen und beachtete dabei nicht den dort fahrenden Mercedes mit Anhänger. Es kam zur seitlichen Kollision. Personen wurden nicht verletzt. Der PKW Ford war so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell