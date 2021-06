Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Der Kontrolle entzogen

Schönbrunn (ots)

Am 01.06.2021 wollten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen gegen 7:40 Uhr in der Hessengasse in Schönbrunn ein Fahrzeug kontrollieren. Nachdem dessen Fahrer dies bemerkte, entzog er sich der Kontrolle und flüchtete mit dem PKW in den angrenzenden Wald. Die Beamten konnten sowohl das Fahrzeug, als auch den Fahrer finden und stellten fest, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist. Am PKW befanden sich zudem noch ausländische Kennzeichen. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls unterbunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell