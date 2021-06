Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlechter Scherz - Radmuttern gelöst

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter erlaubten sich am 29.05.2021 in der Zeit von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen schlechten Scherz. Von einem PKW Seat lockerten der oder die Täter mehrere Radmuttern der beiden Vorderräder. Die Fahrzeugführerin hatte das Fahrzeug im Tatzeitraum auf einen Parkplatz am Markt in Hildburghausen abgestellt. Glücklicherweise bemerkte die Seat-Fahrerin kurz nach dem losfahren eine Knacken, hielt kurz darauf an und stellte die gelockerten Radmuttern fest. Die Polizei hat die Anzeige aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

