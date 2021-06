Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Schweina (ots)

Im Zeitraum vom 31.05.2016, 15.45 Uhr bis zum 01.06.2021, 08.15 Uhr wurde in der Kisseler Straße in Schweina ein Zigarettenautomat beschädigt. Der oder die unbekannten Täter haben den Automat an der Gaststätte vom Schwimmbad vermutlich mittels Pyrotechnik gesprengt. Vermutlich haben dieselben Täter auch versucht die Tür zur Gaststätte aufzuhebeln, doch die Tür hielt stand. Ob es etwas entwendet wurde konnte zur Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Personen, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell