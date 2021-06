Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrerin leicht verletzt

Bad Liebenstein (ots)

Am 01.06.2021, 13.145 ereignete sich in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-Jährige leicht verletzt wurde. Der 59-jährige Fahrer eine Opel-Kleintransporters wollte von der Herzog-Georg-Straße in die Bahnhofstraße fahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er jedoch das im Kreisverkehr fahrende Moped S 51. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und die Mopedfahrerin stürzte. Dabei verletzte sich die 16-Jährige leicht. Sie wurde in das Klinikum Bad Salzungen gebracht.

