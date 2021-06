Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Schmalkalden (ots)

Am 01.06.2021 kam es in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Ein Pkw-Fahrer parkte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz bei einem Supermarkt. Als er nach dem Einkauf zurück an sein Fahrzeug kam, konnte er frische Kratzer an seinem Fahrzeug feststellen. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zum Vorfall melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnr. 03693/591-0.

