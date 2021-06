Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Meiningen (ots)

Am 31.05.2021 kam es gegen 13.45 Uhr zwischen dem Abzweig Kühndorf/ A71 und dem Abzweig Utendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter PKW-Fahrer kam in einer Linkskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte den im Gegenverkehr befindlichen PKW am Außenspiegel. Der unbekannte PKW-Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen zum Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden unter Telefonnr. 03693/591-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell