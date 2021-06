Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Peron

Geisa (ots)

Auf der Bundesstraße 278 zwischen Borsch und Geisa ereignete sich am 31.05.2021, 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der 20-jährige Fahrer eines PKW Ford überholte einen Renault-Kleintransporter und kam dann in einer langen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und streife dort 2 Bäume. Nach dem Aufprall am 2. Baum wurde der PKW zurück auf die Straße geschleudert und kam dort zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde bei diesem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bad Salzungen geflogen. Der PKW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell