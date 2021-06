Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Kaltennordheim (ots)

Am 01.06.2021 in der Zeit von 03.20 Uhr bis 04.00 Uhr kam zu einem Brand in der Feldbahnstraße in Kaltennordheim. Unbekannte zündeten hier einen Plastikmülleimer an. In der weitern Folge griffen die Flammen auf eine angrenzende Rasenfläche über. Das Feuer konnte gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell