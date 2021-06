Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Vacha (ots)

In der Straße "Untertor" in Vacha ereignete sich am 31.05.2021, 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem Unfallverursacher sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Der 18-jährige Fahrer eines PKW Audi befuhr die Straße "Untertor" in Richtung Stadtzentrum, als ihm ein dunkelblauer PKW BMW zum Teil auf seiner Fahrspur entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer nach rechts aus und streifte dabei eine Steinsäule. Der Fahrzeugführer des BMW fuhr einfach weiter auf die Werrastraße in Richtung Tankstelle. Personen, die zu diesem Unfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

