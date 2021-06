Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Bad Liebenstein (ots)

Am 31.05.2021 gegen 16.45 Uhr ereignete sich in der Barchfelder Straße in Bad Liebenstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die 36-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes wollte von der Barchfelder Straße in Bad Liebenstein auf die Landstraße von Bad Liebenstein nach Barchfeld auffahren. Dabei missachtete sie aber die Vorfahrt des von links kommenden PKW Ford. Die 66-jährige Fahrerin des Ford versuchte noch durch eine Gefahrenbremsung die Kollision zu vermeiden, aber es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die 66-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde ins Klinikum Bad Salzungen gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

