Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Liebenstein (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, dem 29.05.2021, 18.00 Uhr bis zum Montag, dem 31.05.2021, 11.00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz neben dem Sportplatz in Steinbach ein Verkehrsunfall, bei sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer eines blauen PKW Suzuki stellte das Fahrzeug am Samstag gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als das Fahrzeug am Montag genutzt werden sollte, wurde festgestellt, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Suzuki gefahren war und den Suzuki hinten rechts beschädigt hatte. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Wochenende wird der Parkplatz aufgrund der BuGa sehr stark genutzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnr. 03695-551 0.

