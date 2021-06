Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Verkehrsunfall verletzt

Themar (ots)

Die Fahrerin eines PKW Opel befuhr am 31.05.2021 gegen 14.50 Uhr die Ortslage Themar, aus Lengfeld kommend. An einer Kreuzung kollidierte sie mit einem auf der Bundesstraße fahrenden PKW Seat. Beide Fahrzeugführer gaben den Beamten gegenüber an, bei grün gefahren zu sein. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Die Opelfahrerin klagte während der Unfallaufnahme über Schmerzen und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

