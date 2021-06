Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Grundschule

Bedheim (ots)

Am 31.05.2021 gegen 6:00 Uhr wurde an der Grundschule in Bedheim eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte Täter hatte den Zaun der Schule sowie den Kellereingang beschädigt. Die Tatzeit kann nicht genau benannt werden. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

