Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl am Nachtschalter

Meiningen (ots)

Zwei unbekannte Täter täuschten Sonntagnacht gegen 00:45 Uhr der Angestellten der Tankstelle in der Werrastraße in Meiningen einen Bezahlvorgang vor. Nachdem der Versuch mit einer EC-Karte fehlschlug, entwendeten die Täter die Waren aus der Nachtklappe und flohen. Zeugen, die auffällige Personen zur angegebenen Zeit in der Werrastraße gesehen haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell