Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Krankenfahrstuhl

Bad Salzungen (ots)

Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr fuhr ein 83-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer auf der Straße "Am Mühlberg" in Bad Salzungen und ließ sich von zwei vor ihm befindlichen Radfahrern ablenken. In der weiteren Folge fuhr er über die linke Fahrbahn, kam auf den Grünstreifen und fiel beim Entgegenlenken auf die Seite. Dabei verletzte sich der 83-Jährige leicht. Am Fahrzeug selbst entstand ein geringer Sachschaden.

