Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch für ein Schlafplatz

Suhl (ots)

Am Sonntag gegen 20:00 Uhr erhielt der Besitzer eines Gartenhauses am Wendelsgarten in Suhl über ein Meldesystem seiner Überwachungskameras eine Benachrichtigung und rief daraufhin die Polizei zur Hilfe. Die Aufnahmen zeigten zwei Personen, die sich gewaltsam Zutritt zum Gartenhaus verschafften. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Suhl konnten die Einbrecher vor Ort feststellen. Diese gaben nach erster Befragung an, dass sie in der Gartenhütte übernachten wollten. Den beiden drohen nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell