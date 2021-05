Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Fahrrad

Hildburghausen (ots)

Am 29.05.2021 wurde in der Zeit von 15:35 Uhr bis 15:45 Uhr auf dem Obi-Parkplatz in Schleusingen ein E-Bike entwendet. Das E-Bike war mittels eines Fahrradschlosses am Carport des Musterhauses abgeschlossen gewesen. Durch unbekannten Täter wurde dieses Schloss auf bisher nicht geklärte Weise geöffnet und das E-Bike entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Cube mit hellgrünen Schutzblechen und Lenkergriffen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell