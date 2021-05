Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am 28.05.2021 befuhr gegen 17:40 Uhr ein 18-jähriger Pkw Fahrer in Erlau die Straße Am Waldbad in Richtung Hauptstraße. In der Engstelle des Viadukts kam ihn ein rotes Fahrzeug entgegen, welches seine Geschwindigkeit nicht verringerte. Der Geschädigte bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, konnte aber eine Kollision der Außenspiegel beider Fahrzeuge nicht verhindern. Das rote Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 100,- Euro.

