Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl an Baustelle

Suhl, Oberhof (ots)

In der Nacht vom 27.05. zum 28.05.2021 ereignete sich an einer Baustelle an einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gräfenrodaer Straße in Oberhof ein Diebstahl. Bestandteile der zur Absicherung des Gehwegs und der Straße vor der Baustelle aufgestellten Warnbaken und der dazugehörigen Beleuchtung wurden entwendet beziehungsweise beschädigt. Zu einer Gefährdung von Fußgängern oder des Straßenverkehrs kam es glücklicherweise nicht.

