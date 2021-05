Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unterwegs mit 2,09 Promille

Untermaßfeld (ots)

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Meiningen einen 68-jährigen Autofahrer in der Werrastraße in Untermaßfeld und stellten bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 2,09 Promille fest. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde ins Klinikum zur Blutentnahme gebracht. Der 68-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

