Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradunfall auf nasser Fahrbahn

Dönges (ots)

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr verlor ein Motorradfahrer witterungsbedingt auf der Bundesstraße in der Nähe von Dönges in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutsche auf die Gegenfahrbahn. Das Motorrad kam an der Leitplanke zum Liegen. Der Fahrer selbst verletzte sich bei dem Sturz leicht und kam zur Behandlung ins nächstgelegene Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell