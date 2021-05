Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfink unterwegs

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Schmierfink machte sich am Mittwoch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:45 Uhr an einer Hausfassade in der Louis-Anschütz-Straße in Zella-Mehlis zu schaffen. Er sprühte ein etwa 7,5 Quadratmeter großes Graffiti auf und verursachte so einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

