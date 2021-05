Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schranke beschädigt

Wernshausen (ots)

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer befuhr am Mittwoch gegen 16:00 Uhr die Straße "Am Bahnhof" in Wernshausen in Richtung Zwick. Er passierte die Bahnschienen, obwohl die Schranken bereits dabei waren, sich zu senken. Der Anhänger des Lasters touchierte und beschädigte eine Schranke. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Fahrer des orangefarbenen LKW weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

