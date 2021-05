Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit drei Autos

Meiningen (ots)

Eine 33-jährige Seat-Fahrerin befuhr Mittwochnachmittag die Dolmarstraße in Meiningen in Richtung Autobahn. Kurz nach einer Tankstelle musste sie verkehrsbedingt halten und der hinter ihr fahrende 58-jährge Opel-Fahrer stoppte ebenfalls. Jedoch bemerkte der dahinter befindliche 24-jährige Audi-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf, der wiederum auf den Seat geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden und eine Mitfahrerin im Opel verletzt sich leicht. Sie kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

