Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Eisfeld (ots)

Bereits in den Abendstunden des 29.04.2021 brannte eine mit Kartonagen bestückte Werkhalle im Gewerbegebiet "An der Gromauer" in Eisfeld (siehe Pressemitteilung vom 30.04.2021, 11:52 Uhr). Die Flammen griffen auf einen davor abgestellten Lastwagen über, der vollständig niederbrannte. Die Brandursachenermittler der Suhler Kriminalpolizei waren gemeinsam mit einem externen Sachverständiger vor Ort und stellten fest, dass es einen elektrischen Defekt im Bereich der Produktionslinie gegeben hat, der wiederum das Feuer auslöste. Nach Begutachtung durch die Versicherung wurde die Schadenssumme auf 25 Millionen Euro korrigiert.

