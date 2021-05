Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall durch Unachtsamkeit

Schleusingen (ots)

Eine 40-jährige Transporterfahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10:45 Uhr die Stockelmannstraße in Schleusingen bis sie durch Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der rechten Fahrzeugseite einen Pfosten auf einem Grundstück touchierte. Es entstand sowohl Sachschaden am Fahrzeug als auch am Pfosten. Verletzt wurde niemand.

