Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Brattendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betankte am Mittwoch gegen 12:25 Uhr sein Fahrzeug an der Tanksäule 1 einer Tankstelle in der Schleusinger Straße in Brattendorf und verließ das Gelände, ohne zu bezahlen. Er entwendete Benzin im Wert von 75,00 Euro. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich um einen blauen Opel Astra gehandelt hat, der auf der Motorhaube mit fünf Sternensymbolen in Rot und Weiß verziert war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell