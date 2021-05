Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in eine Bankfiliale

Römhild (ots)

In der Zeit vom 21.05.2021, 17:45 Uhr, bis 26.05.2021, 11:50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bankfiliale in der Heurichstraße in Römhild einzubrechen. Dies war deutlich an den Spuren der Hintertür zu erkennen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

