Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch im Fahrradladen

Hildburghausen (ots)

Donnerstagnacht gegen 3:45 Uhr fuhren die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen eines Fahrradgeschäftes in der Dammstraße in Hildburghausen, weil dort die Alarmanlage lief. Dort angekommen stellten sie fest, dass bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder in einem fünfstelligen Wert entwendet hatten. Der Sachschaden an den Fenstern und im Innenraum konnte vom Ladenbesitzer noch nicht beziffert werden. Es werden dringend Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

