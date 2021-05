Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baustelleneinbruch

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 7:00 Uhr, Zugang zu einer umzäunten Baustelle in der Waldstraße in Hildburghausen, brachen in einen Baustellencontainer ein und entwendeten daraus mehrere Baumaschinen und zwei Starkstromkabel. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Personen, die zu diesem Einbruch sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

