Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkscheinautomaten aufgebrochen

Masserberg (ots)

Bislang unbekannte Täter bohrten in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 10:30 Uhr, zwei Parkscheinautomaten in der Rennsteigstraße in Masserberg auf und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden wird inklusive Sachschäden auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

