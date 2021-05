Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto kommt von der Fahrbahn und überschlägt sich

Kambachmühle (ots)

Dienstagabend gegen 20:00 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann mit einem Ford Focus auf der Landstraße zwischen Kambachmühle und Springen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrer auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es rutschte dabei über den linken Fahrstreifen bis zum angrenzenden Grünstreifen und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen und eine Richtungstafel. Nach dem Aufprall überschlug sich der PKW und kam in einem Bachlauf auf dem Dach zum Liegen. Der 29-Jährige blieb zum Glück unverletzt und konnte sich selbst befreien. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell