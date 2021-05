Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Drogentest und ein nichtversicherter E-Scooter

Schmalkalden (ots)

Gegen Mittag am Pfingstmontag kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei in der Nähe des Versammlungsgeländes am Altmarkt in Schmalkalden einen 22-jährigen Fahrer eines E-Scooters, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle stimmte der Fahrzeugführer einem freiwilligen Drogenvortest zu. Dieser verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. In der weiteren Folge wurde der 22-Jährige in das nächstgelegene Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell