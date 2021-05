Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenbungalow brannte

Meiningen (ots)

Montag kurz vor Mitternacht brannte ein Gartenhaus in der Gartenanlage "Werradamm" in der Dammstraße in Meiningen, welches vollständig zerstört wurde. Die Flammen beschädigten zwei weitere benachbarte Bungalows. Der Gesamtschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Energieversorger schaltete in der gesamten Anlage den Strom ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

