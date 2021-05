Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Schmalkalden (ots)

Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 24.05.2021 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich einer angemeldeter Versammlung des "Neuen Schmalkaldischen Bundes" unter dem Motto "Pfingstmontag RELOADED - Wir ziehen Resumee" auf dem Altmarkt in Schmalkalden durch. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:15 Uhr versammelten sich 500 Personen. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz Schmalkalden meldete bereits für den Vormittag eine Gegenversammlung auf dem Altmarkt an. Diesem Aufruf folgten 100 Personen und die Versammlung verlief ohne Vorkommnisse. Für beide Versammlungen lag ein durch die Stadt Schmalkalden gefordertes und geprüftes Hygienekonzept vor. Die Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen wurde kontrolliert. Am Nachmittag bildete sich eine Ansammlung von etwa 100 Menschen außerhalb des Versammlungsraumes, die sich zum Großteil nicht an die geltenden Hygienebestimmungen hielten. Die Personen wurden angesprochen und entfernten sich zum Teil vom Altmarkt, bzw. befolgten die Anweisungen zum Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. In Abstimmung mit der Versammlungsbehörde wurde die Zahl der genehmigten Versammlungsteilnehmer in der weiteren Folge auf 600 erhöht. Im Rahmen der Versammlung am Nachmittag registrierte die Polizei folgende Straftaten/Ordnungswidrigkeiten: - 1 Verstoß Versammlungsgesetz, - 1 Verstoß §86a StGB, - 1 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (ohne Verletzte), - 1 Anzeige wegen Fälschung eines Gesundheitszeugnisses und - 2 Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetzt. Zudem stellten die Beamten bei insgesamt fünf Personen die Identitäten fest und sprachen fünf Platzverweise aus. Im Rahmen des polizeilichen Sicherungseinsatzes waren ausschließlich Thüringer Beamten eingesetzt. Nach Beendigung der Versammlung des Neuen Schmalkaldischen Bundes verlief die Abreise ohne Störungen.

