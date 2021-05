Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Wäschetrockners

Völkershausen (ots)

Am 23.05.2021 wurde der Polizei gegen 17:20 Uhr ein Brand in Völkerhausen gemeldet. In einem Wohnhaus kam es vermutlich durch technischen Defekt zu einem Brand eines Wäschetrockners. Dieser wurde schnell gelöscht, sodass es zu keinen größeren Schaden kam. 3 Bewohner wurden vorsorglich ins Klinikum Bad Salzungen gebracht.

