Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung endet erst im Krankenhaus und dann in der Zelle

Meiningen (ots)

Am Samstag Abend wurde die Meininger Polizei darüber informiert, dass sich mehrere Jugendliche in der Leipziger Straße prügeln sollen. Diese konnten in der weiteren Folge auch angetroffen werden und mehrere Beteiligte mussten ins Krankenhaus verbracht werden. In der Notaufnahme wurde der Tatverdächtige der Schlägerei gegenüber des Klinikpersonals handgreiflich, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ihn erwarten nunmehr Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung. Seinen Rausch schlief er dann in den Gewahrsamszellen der PI aus.

