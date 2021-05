Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heckscheibe zerstört

Meiningen (ots)

Unbekannte zerstörten am Freitag in der Zeit von 10.25 Uhr bis 10.35 Uhr von einem in Meiningen, Am Haselbusch, abgestellten Pkw Daimler die Heckscheibe auf unbekannte Art und Weise. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

