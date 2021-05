Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den zeitraum vom 21.05.2021 06.00 Uhr bis 23.05.2021 06.00 Uhr

Suhl (ots)

Am Samstag, den 22.05.2021 gegen 13.00 Uhr stellte ein 27-Jähriger fest, dass Unbekannte ein Mehrzweckgebäude in Römhild, Steinweg aufgebrochen hatten und ansässige Praxen sowie noch im Bau befindliche Wohnungen angegriffen hatten. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag gegen 19.30 Uhr bis zum Feststellungszeitpunkt. Es entstand Sachschaden. Mögliche Beuteschäden lassen sich bisher nicht beziffern.

Im Zeitraum von Freitag, den 21.05.2021 gegen 20.00 Uhr bis Sa. 02.30 Uhr haben Unbekannte versucht in das Haus in Hildburghausen, J.-Sebastian-Bach-Platz einzubrechen und beschädigten dabei die Eingangstür. Der Sachschaden wird mit 100 Euro angegeben.

Am Samstagnachmittag (22.03.2021) gegen 13.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Ford-Rangerfahrer die K 515 von Henfstädt kommend in Richtung Tachbach. An der Kreuzung zur L 2628 beachtete er aus ungeklärter Ursache das vorfahrtsregelnde Verkehrszeichen nicht und es kam im Scheitelpunkt der Kreuzung zur Kollision mit der von Themar kommenden 58-jährigen Peugeotfahrerin. Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Am Freitag, den 21.05.2021 gegen 14.45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Golffahrer die L 1625 von Kloster Veßra kommend in Richtung Schleusingen. An dem Abzweig Rappelsdorf bog der 20-Jährige links ab und übersah dabei aus bisher nicht geklärter Ursache den entgegenkommenden 51-jährigen Peugeotfahrer. Es kam zur frontalen Kollision. Bei dem Unfall wurden 4 Personen teils schwer verletzt. Die Unfallstelle war für ca. 2 Stunden zur Unfallaufnahme, sowie zur medizinischen Versorgung der Verletzten voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

