Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste Taschendiebe in Einkaufsmärkten unterwegs

Bad Salzungen (ots)

Bei der Polizei Bad Salzungen wurden in den letzten Tagen vermehrt Anzeigen wegen abhanden gekommener Geldbörsen erstattet. In der Regel verschwanden hier diese Gegenstände aus Damenhandtaschen oder ähnlichen Einkaufstragehilfen, die, wenn auch nur für kurze Zeit, unbeaufsichtigt in Einkaufswagen abgestellt waren. Diese kurze Zeit reichte vermutlich den dreisten Taschendieben, die Geldbörsen zu stehlen. Die Polizei empfiehlt daher mit Nachdruck, Geldbörsen oder ähnliche Behältnisse für Bargeld, EC- oder Kreditkarten, Ausweise oder andere wichtige Dokumente niemals im Einkaufswagen abzulegen, sondern immer direkt in einer innenliegenden Tasche am Körper aufzubewahren, um Taschendieben ihr Handwerk zu erschweren.

