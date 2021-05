Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht Parkplatz NORMA

Merkers (ots)

Am Sonnabend, dem 22.05.2021, wurde auf dem Parkplatz des NORMA-Marktes in Merkers ein Pkw GOLF mit Bad Hersfelder Kennzeichen vermutlich durch ein anderes Fahrzeug hinten links an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 entgegen.

