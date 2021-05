Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Linden beschädigt

Untermaßfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter schnitten in der Zeit vom 12.05.2021 bis 20.05.2021 zwei Lindenbäume in der Teichstraße in Untermaßfeld an. Diese brachen im weiteren Verlauf ab und fielen in den danebengelegenen Teich einer Fischzuchtanlage. Vermutlich störte sich der Täter an der versperrten Sicht durch die Linden, weshalb er den Schaden in Höhe von 200 Euro verursachte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell