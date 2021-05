Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer beschädigte am Donnerstag gegen 15:15 Uhr ein Fallrohr und die Dachrinne eines Geschäftes in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Anschließend verließ er unerlaubt den Unfallort in Richtung Clara-Zetkin-Straße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

