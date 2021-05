Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 7:30 Uhr ein E-Bike der Marke "Ancheer", welches an der Küche vor einer Klinik in der Eisfelder Straße in Hildburghausen abgestellt war. Das Rad war mit einem Schloss gesichert, es hat einen blau-weißen Rahmen, blaue Reifen und schwarze Felgen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des auffälligen E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell