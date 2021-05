Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Römhild (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Mittwoch, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 10:00 Uhr, in die Stadtverwaltung in der Griebelstraße in Römhild einzubrechen. Eine Angestellte stellte Hebelspuren im Bereich der Eingangstür fest und die Beamten sahen an einer weiteren Tür ebenfalls derartige Spuren. In das Gebäude gelangte niemand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

