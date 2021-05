Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Anfahren

Linden (ots)

Diensttagmorgen hielt eine 47-jährige Busfahrerin verkehrsbedingt in der Dorfstraße in Linden. Beim Anfahren rollte sie ein Stück zurück und kollidierte mit einem dahinter befindlichen BMW. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am PKW auf ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell