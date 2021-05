Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrraddiebstahl

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr ein Fahrrad, das innerhalb eines Wohnblocks in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen ohne Sicherung abgestellt war. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Mountainbike der Marke "Serious". Personen, die das Fahrrad gesehen haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

