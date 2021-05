Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haftbefehl erlassen

Suhl (ots)

Die drei 18 und 20 Jahre alten Männer, die als Täter eines Einbruches in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl in der Nacht zum 10.05.2021 namhaft gemacht werden konnten, befinden sich seit Dienstag in einer Justizvollzugsanstalt. Der Richter erließ Haftbefehle für die drei Beschuldigten und ordnete den sofortigen Vollzug an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell