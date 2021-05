Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus einem unbewohnten Haus

Suhl (ots)

Ein Zeuge bemerkte Dienstagabend zwei Männer, als diese sich in einem unbewohnten Wohnhaus im Löffeltal in Suhl befanden und verschiedene Dinge aus dem Haus trugen und in einen Opel luden. Er notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten überprüften die Halteradresse und konnten zwei Männer im Alter von 39 und 54 Jahren als Täter namhaft machen und das zuvor entwendete Diebesgut sicherstellen.

